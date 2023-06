Gezocht: controleurs die kwaliteit huurpanden inspecteren

Vlaanderen zoekt extra woningcontroleurs die de kwaliteit van vooral huurpanden inspecteren. Het gaat onder meer over stabiliteit of brandveiligheid.

Vanaf september komen er nieuwe opleidingen in het volwassenenonderwijs en vanaf 2025 moeten alle woningcontroleurs een erkenning kunnen voorleggen. In Brugge is een woningcontrole zelfs verplicht bij alle huurwoningen die ouder zijn dan twintig jaar.

Stijn Spegelare controleert al 10 jaar woning. Hij nam vandaag Vlaams minister van wonen Diependaele mee op sleeptouw voor de inspectie van een herenhuis langs de Augustijnenrei in Brugge. "Op elke verdieping moet er één rookmelder zijn. We moeten ook kijken naar het CO-gevaar, elektrocutiegevaar, de trappen, de borstwering aan ramen. Het ontbreken van dubbele beglazing komt ook vaak voor."

Vlaanderen wil vanaf 2025 enkel nog erkende woningcontroleurs. Daarom komen er vanaf september specifieke opleidingen in het volwassenenonderwijs, bij ons onder meer bij CVO Miras. Vlaams minister van wonen Matthias Diependaele: "Daarmee duiden we vooral aan dat we in de toekomst meer en meer zullen inzetten op woningkwaliteit: veiligheid, gezondheid van de mensen en een minimum aan comfort. Dat gaat van elektriciteit tot vochtproblemen. Relingen aan de trap en ramen. Ook stabiliteit en dergelijke meer."

GAS-boetes

De stad Brugge investeert zelf 1,4 miljoen euro in de opleiding en tewerkstelling van vijf eigen woningcontroleurs. Sinds begin vorig jaar is hier een conformiteitsattest verplicht voor oudere huurpanden. Schepen van Wonen Franky Demon: "We hebben 16.000 huurwoningen. Elke woning ouder dan 20 jaar moet een conformiteitsattest hebben. Als je weet dat maar één op drie meteen in orde is tijdens de controle, dan weet je dat het echt nodig is om maatregelen te nemen om te komen tot comfortabele en gezonde woningen."

Verhuurders die de controle aan hun laars lappen, riskeren in Brugge een GAS-boete.