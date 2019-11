Gezocht: winkels om mee te 'stoefen'

Vanaf 22 november kan het grote publiek 'stoefen' met en stemmen op hun lokale handelaar, via www.ikkooplokaal.be.

“Lokale handelaars staan altijd klaar voor hun klanten en geven zuurstof aan de handelskern”, zegt projectcoördinator Rebecca Verhaeghe. “Ze spelen een belangrijke rol in de samenleving door bijvoorbeeld met sponsoring het lokale verenigingsleven te ondersteunen. Het huidig klimaat voor handelaars is uitdagend, niet het minst door de opkomst van e-commerce. Deze campagne stimuleert mensen om bij lokale ondernemers te winkelen.”

Handelaars konden zich registeren om het gezicht te worden van deze campagne, de klant kan nu op zijn beurt stemmen op zijn favoriete winkelier. Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie: “In West-Vlaanderen zijn bijna 80% van de winkeluitbaters unieke zelfstandigen. Met deze actie willen we deze ondernemers de nodige ondersteuning bieden.”

Westrijd

Tot 10 januari kan het publiek ‘stoefen’ met zijn favoriete winkelier. Stemmen gebeurt via www.ikkooplokaal.be of door een ‘stoef’foto van een product of winkelier te posten op Facebook of Instagram. Per stad of gemeente wordt één lokale ambassadeur gekozen. Op 23 januari 2020 vindt de finale van de actie plaats waar één provinciale ambassadeur wordt gekroond. Dat was vorig jaar Slagerij Maertens uit Brugge. (lees verder onder de foto)

De lokale winnaars uit de negen deelnemende gemeenten waren toen Versmarkt Fruitpaleis uit Blankenberge, Slagerij Maertens uit Brugge, ’t één en ’t ander uit Ieper, Bakkerij Kris uit Izegem, Au Saumon d’Or uit Koksijde, Wijnen De Clerck uit Kortrijk, Charcuterie Josué Deleu uit Menen, Brooklyn uit Oostende en Brood en Banket Geldhof uit Roeselare.