Gezocht: zeehond met visnet rond hals: "Levensbedreigend"

In De Panne wordt gezocht naar een zeehond met een dik, groen visnet rond de hals. Het dier werd vorig weekend gespot op het strand maar kon niet worden geholpen.

De oproep staat op de Facebookpagina van Wim Janssens, eerste schepen in De Panne. De hulpdiensten zijn verwittigd en ook het NortSealTeam helpt meezoeken. Dat is een organisatie van vrijwilligers aan onze kust die zich inzetten voor het welzijn van zeehonden.

"Levensbedreigend"

"Deze namiddag kwam deze zeehond op ons strand liggen", schrijft de schepen op Facebook. "Duidelijk met een visnet om de hals verstrengeld. Ik riep de brandweer ter plaatse. Maar het dier koos onmiddellijk het ruime sop, zij of hij is dus duidelijk nog steeds in goeie gezondheid.

Maar dit visnet is levensbedreigend. Als je deze zeehond ziet, bel dan de brandweer op 112 aub. Dank aan Northsealteam om onmiddellijk in actie te schieten. En merci brandweer voor de vlugge interventie."

(Foto Tom Vdz op Facebookpagina Wim Janssens)