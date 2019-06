Gezuiverd afvalwater beregent 500 hectare landbouwgrond

In Ardooie is het nieuwe irrigatienetwerk in gebruik genomen, waarop zo’n 50 landbouwers zijn aangesloten.

Met Europees geld is een ondergronds buizenstelsel aangelegd, dat gefilterd afvalwater van Ardo naar de akkers brengt om die te besproeien. Een schoolvoorbeeld van duurzaam waterbeheer, dat zeker bij langdurige droogte zijn nut bewijzen.

500 hectare akkers

Rik Delameilleure mocht als eerste landbouwer de waterkraan van het nieuwe irrigatienetwerk in Ardooie opendraaien. Het gezuiverd afvalwater dat op zijn bloemkolen word gespoten is afkomstig van een bufferbekken bij groentenverwerker Ardo. En grote luxe, zeker bij lange of extreme droogte zal hij niet meer om water uit waterlopen moeten rijden om te sproeien. Het bufferbekken van Ardo kan 150 miljoen liter gezuiverd afvalwater stockeren. Vroeger werd dat afvalwater gewoon geloosd. Als het irrigatienetwerk helemaal klaar zal zijn, in november, zullen er in totaal 32 km ondergrondse buizen liggen. In totaal zijn er 150 aftappunten, die goed zijn om 500 hectare akkers te besproeien. Het hele project kost goed 2,5 miljoen euro, Europa betaalt de helft daarvan.

Lees ook: