Gezuiverd afvalwater beschikbaar voor ondernemers en landbouwers

Door de aanhoudende droogte is het waterniveau in Zillebekevijver, Dikkebusvijver, beken, bekkens en waterlopen momenteel te laag. Om verder leegloop van de vijvers en bekkens te voorkomen is er door de burgemeester beslist om een algemeen oppompverbod in het voeren op Iepers grondgebied. Dit is noodzakelijk omdat er de komende dagen en weken weinig neerslag wordt voorspeld. De maatregel geldt niet voor de hulpdiensten.

Intussen heeft de stad wel onderhandeld met Aquafin over het gebruik van gezuiverd afvalwater voor landbouwers en ondernemers die water nodig hebben om hun bedrijf draaiende te houden. Dat was succesvol en vanaf maandag 22 juli kunnen zij -mits registratie- effluent ophalen in de waterzuiveringsinstallatie langs de Diksmuidseweg. Ze betalen daarvoor een administratieve vergoeding. Meer info hierover op de website van Aquafin.