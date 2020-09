"Gezwets over Vivaldi passé": Burgemeester De Panne scherp voor nationale politiek

"Er is dus een federale regering op komst. 't Werd verdomme tijd," steekt Bram Degrieck van wal op Facebook. Met zijn lokale partij Het Plan-B staat hij los van alle partijen die in Brussel al dan niet een regering zouden vormen. "Ik heb de vrijheid te kunnen zeggen wat ik wil zonder dat één of andere partij-pipo uit Brussel of, nog erger, uit Antwerpen, op mijn schouder komt tikken met een vermanend vingertje: zeg dit, doet dat niet," zegt Degrieck.

Dat door het getalm en de lange onderhandelingen de mensen de politiek beu raken, verwondert Degrieck niet. Sterker nog: "De nationale partijpolitiek is ten dode opgeschreven. Al dat gezwets over Vivaldi, Avanti, achterbannen en politieke zuilen: het is passé, het marcheert voor geen hol en het heeft ons allemaal al bakken welvaart en zekerheid gekost," zegt hij ongezouten.