Ghelamco dient bezwaar in tegen nieuw stadion Club Brugge

Het nieuwe stadion van Club Brugge zal vertraging oplopen door een bezwaar van de Ieperse projectontwikkelaar Ghelamco. De stad is nog niet officieel op de hoogte, maar ziet op tegen een lange juridische procedure.

Het openbaar onderzoek rond de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge aan de Blankenbergse Steenweg loopt ten einde. Uit goede bron heeft onze redactie vernomen dat Ghelamco bezwaar heeft ingediend tegen de plannen. Om welke bezwaren het gaat is nog niet bekend, maar die laten zich raden.

Klein stukje grond

Ghelamco heeft op die plaats een klein stukje grond gekocht en zou dus onteigend worden door het bouwproject. Mogelijk verzet Ghelamco zich ook tegen de onteigening van gronden voor wat het een privé-bouwproject noemt. Onteigeningen kunnen enkel voor projecten van openbaar nut.

Lange juridische strijd

“Wat voor mij wel vreemd is, is dat mensen die zelf stadions bouwen en zelf mooie woonprojecten uitvoeren, nu op een andere plaats stokken in de wielen gaan steken”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). Ghelamco zou een batterij advocaten bijeengebracht hebben en nu dreigt een lange juridische strijd. Eerder al kondigden milieuverenigingen aan dat ze de vernietiging zouden vragen van het ruimtelijk plan dat de nieuwe voetbaltempel mogelijk maakt.

