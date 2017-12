Ghelamco: "Eurostadion komt er"

"Ghelamco is meer dan ooit vastberaden om als bouwheer de belofte van een nieuwe voetbaltempel na te komen", luidt het in een persbericht.

Voor Ghelamco is de schrapping te wijten aan "nodeloze administratieve vertragingen". Het bedrijf verwijst naar de discussie over de buurtweg op parking C, maar ook de politiek krijgt een veeg uit de pan. "Grote infrastructuurwerken moeten op een werkbare manier kunnen georganiseerd worden, zonder dat de verschillende beleidsniveaus van dit land constant met elkaar botsen en stokken in de wielen steken."

Niet in de prullenbak

Ghelamco wil niet dat het stadiondossier in de prullenbak terechtkomt. "Als bouwheer hebben wij een harde belofte gedaan, ten opzichte van de fans van het Belgisch voetbal, van de nationale ploeg, van de stad Brussel en heel het land: een nieuwe voetbaltempel bouwen in de Europese hoofdstad. Wij zijn mensen van ons woord, en zullen er bijgevolg alles aan doen om onze verbintenis na te komen."

"We hebben dit in Gent gedaan voor KAA Gent, ondanks veel obstakels, de nieuwe tribune voor RAFC Antwerp en zullen dit ook doen voor RSC Anderlecht én het nationale team", zegt Ghelamco. Anderlecht stapte in februari uit het stadionproject, maar onlangs dook Ghelamco-topman Paul Gheysens op als kandidaat-koper van de voetbalclub