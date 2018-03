Giel Seynaeve trekt lijst Vlaams Belang in Izegem

Vlaams Belang Izegem kiest voor Giel Seynaeve als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Giel Seynaeve vertegenwoordigt de lokale Vlaams Belang-afdeling in de Minaraad, de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en de werkgroep van de Stedelijke Izegemse Musea (SIM). “Wie dacht dat het Vlaams Belang in Izegem, na het vertrek van Stefaan Sintobin, dood en begraven was heeft het verkeerd voor. Ik blijf realist maar heb toch ook de nodige ambitie en strijdbaarheid”, aldus de kersverse lijsttrekker. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond de Emelgemnaar op de vierde plaats.

Nathalie Dewulf, Filip Buyse, Rik Baert, Sharon Remmerie en Lieven Gayse vervolledigen respectievelijk de top zes.

