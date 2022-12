Gifmoord Lauwe: Voogd gelooft motief van de beschuldigde niet

"Ik heb zijn uitleg gewikt en gewogen en te licht bevonden." Meester De Decker begon zijn pleidooi met een brief die hij op haar 18de verjaardag aan het meisje zou willen geven. "Op elk assisenproces is er altijd die ene vraag die iedereen beantwoord wil zien. Hoe is dat zover kunnen komen? Waarom?", klonk het. De advocaat haalde ook de versie van P. aan, die stelde dat hij in het belang van de kinderen handelde.

"Is dat de boodschap die ik moet brengen als ze oud en rijp genoeg zal zijn?" Anderzijds stelde de voogd ad hoc dat hij de beschuldigde zeker geen slechte vader wil noemen. Zijn ondertussen zevenjarige dochtertje vindt hem ook geen slechte papa. Ze gaat ook graag op bezoek in de gevangenis. Onlangs kreeg ze op school wel voor de voeten geworpen dat haar papa een moordenaar is. "Dat kind was daar niet goed van, want ze ziet haar papa niet als een moordenaar. Ze ziet hem niet als een slechterik. Is dat niet mooi?"

Meester De Decker verweet P. wel zijn koele houding toen Dana Van Laeken bijna op sterven lag. "Hij heft hun dochtertje nog even, zodat ze de laatste keer een zoentje krijgt van mama. Als hij echt alles voor zijn kinderen zou doen, hoe kan hij dan niet beseffen dat hij haar het dierbaarste afneemt?"

Pieter P. probeerde zijn partner wekenlang met ricinuszaden van de wonderboom te vergiftigen. Volgens de raadsman van hun dochtertje had hij dus kansen genoeg om zijn plan te staken. "Hij wist hoe het zou voelen voor haar, want hij heeft het zelf meegemaakt. Hij was 9 jaar toen hij zijn moeder door een vreselijk ongeval verloor."

Tijdens het onderzoek verklaarde de beschuldigde dat het slachtoffer zich fysiek agressief opstelde tegenover hun dochter. Ook toen P. uiteindelijk aan het meisje vertelde wat hij op zijn kerfstok had, stelde hij dat mama stout was geweest. Meester De Decker benadrukte echter dat Van Laeken zeker geen slechte vrouw was.

De problemen met haar stiefzonen werden toegeschreven aan de moeilijke echtscheiding die P. achter de rug had. "De Foute Party heeft ook tot de foute partner geleid. Het was een Foute Party met mooie liedjes, maar mooie liedjes duren niet lang", verwees hij naar de eerste ontmoeting tussen de beschuldigde en het slachtoffer. Volgens de voogd ad hoc hadden de betrokken gewoon uit elkaar moeten gaan.

Moreel kompas werkt

"Om dan te denken dat de wonderboom ook een wonderoplossing is, dat gaat er bij mij niet in." Ten slotte noemde meester De Decker het bullshit dat P. in het belang van de kinderen handelde. "Ik kan dat meisje niet wijsmaken dat haar moeder zelfs maar een piepklein aandeel had in haar eigen dood. Liefde is niet de moeder van uw kind wekenlang wonderbonen geven, zodat ze op een gruwelijke manier aan haar eind komt."

Vervolgens werd gesteld dat het moreel kompas van zijn dochtertje wel werkt. "Zij beseft op haar kinderlijke manier dat ze papa nog heel lang in de gevangenis zal moeten bezoeken, maar voor haar is dat een gewone zaak geworden. Het is al meer dan de helft van haar leven de realiteit."

P. werd ook nog gewaarschuwd voor de dag dat zijn dochter alles zal weten over de zaak. "Uiteindelijk zal zij haar eigen oordeel vellen over hetgeen jij haar en haar moeder aangedaan hebt. Op die dag zult ge echt uw straf kennen. Die straf zou nog wel eens veel zwaarder kunnen zijn dan hetgeen de jury voor u in petto heeft."

Deze namiddag zal openbaar aanklager Maarten Ampe zijn requisitoir houden.

LEES OOK: