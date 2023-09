Giftig chloorgas in kelder bij onderhoud zwembad: situatie onder controle

In Nieuwpoort is het incident met het giftige chloorgas sinds 13u30 onder controle. Dat laat Brandweer Westhoek weten. Er zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het incident gebeurde bij het onderhoud van een zwembadinstallatie van een privéwoning.

De Brandweer Westhoek kreeg de oproep binnen rond kwart voor tien. In een woning aan de Oleffelaan liep het fout bij het onderhoud van een zwembad. Per ongeluk zijn twee onderhoudsproducten gemengd en daardoor ontstond een giftige wolk van chloorgas in de kelder.

"Ramen & deuren dicht"

Twee mensen moesten voor controle naar het ziekenhuis. Er was geen direct gevaar voor de ruime omgeving. Mensen uit de buurt werd wel gevraagd om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Ze schakedlen ook best de ventilatie uit.

De hulpdiensten hebben een perimeter van 30 meter gemaakt. Een speciaal team kwam ter plekke om de situatie te neutraliseren en terug veilig te maken, zegt Kristof Louagie van de Brandweer Westhoek.

