Bij het afvalverwerkend bedrijf Shanks in Rumbeke is er een giftige stof gelekt, twee medewerkers van het bedrijf werden weggebracht naar het ziekenhuis. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd.

Wat er precies is gebeurd, is voorlopig nog onduidelijk. De civiele bescherming is ter plaatse en er is een perimeter van 500 meter ingesteld. Bedrijven in de buurt worden geëvacueerd en de betrokken diensten onderzoeken of de rook schadelijk is. Het zou gaan om waterstofsulfide, een sterk ruikend giftig gas.