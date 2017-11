Giftige stof gelekt bij Shanks Rumbeke: rampenplan opgeheven

Bij het afvalverwerkend bedrijf Shanks in Rumbeke is er een giftige stof gelekt, twee medewerkers van het bedrijf werden weggebracht naar het ziekenhuis. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) heeft rond 21u het nood- en interventieplan opgeheven.

Een gevaarlijke stof lekte rond 17u bij het afvalverwerkend bedrijf Shanks langs de Regenbeekstraat in de Roeselaarse deelgemeente Rumbeke. Twee werknemers van het bedrijf werden naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat hun toestand is. Brandweer, politie, burgemeester en civiele bescherming zijn ter plaatse. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. Er was tijdelijk een veiligheidszone van 200 meter ingesteld. Er moesten geen woningen ontruimd worden. Hoe het lek is ontstaan is nog niet duidelijk.