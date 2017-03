Giftige wolk door lekkende tank, Zevekote ontruimd

In Zevekote zorgt een lekkende tank met zuur voor een giftige wolk. Zowat het hele dorp is ontruimd. Inwoners van Zevekote kunnen terecht in Cultuurcentrum Zomerloos in de Sportstraat in Gistel. Er zijn geen slachtoffers.

Het bedrijf waar de lekkende tank ligt, is Ivaco in Bazelaar in Zevekote. Het verwerkt ruwe mest. Een tank met vermoedelijk salpeterzuur lekt er, en dat veroorzaakt een gele gifwolk. Die drijft naar Zevekote en Gistel. Meer dan 500 huizen zijn ontruimd. Er is een veiligheidsperimeter van een kilometer ingesteld. In het bedrijf is intussen ook een speciaal team aangekomen om het lek te dichten. Er zijn geen slachtoffers.

Bewoners Zevekote ontruimd

De brandweer is ter plaatse, met de korpsen van Gistel, Oostende en Middelkerke, maar blijft voorlopig op afstand. Er komt een gespecialiseerd team ter plaatse. Intussen is aan alle inwoners van Zevekote gevraagd om hun huizen te ontruimen. Het gaat om 570 mensen. Ze worden opgevangen in Cultuurcentrum Zomerloos in Gistel.

Scheur in tank

Salpeterzuur veroorzaakt irritaties aan de ogen en brandwonden bij contact met de huid. Volgens de Gistelse burgemeester Bart Halewyck (CD&V) ligt de oorzaak van de gifwolk bij een scheur in een tank in het mestverwerkingsbedrijf. Die tank van zowat 25.000 liter was voor zo'n 60 procent gevuld.

Wind draait en zwakt af

Onze weerman Geert Naessens laat weten dat de wind voorlopig uit het zuidwesten komt en later zal afzwakken, draaiend naar zuid- tot zuidoostelijke richting.