De bewoners van Sint-Pieters-Kapelle kunnen terug naar huis. Voor de inwoners van Zevekote is het nog even wachten. Hun woningen moeten eerst worden gescreend.

Het salpeterzuur is uit de tank gepompt, of toch bijna. Toch moeten de inwoners van Zevekote nog even wachten vooraleer ze naar huis kunnen. Hun woningen moeten één voor één worden gescreend, alvorens die worden vrijgegeven. Nadien moeten alle huizen grondig worden geventileerd.