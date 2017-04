Gifwolk Zevekote: eerste aangiftes van schade binnen bij politie

Enkele dagen na het lek met het salpeterzuur in Zevekote kon iedereen die daardoor schade heeft geleden, aangifte doen bij de politie in Gistel.

Het gaat dan bijvoorbeeld om hotelkosten van mensen die de nacht niet thuis konden doorbrengen, of handelaars die door de evacuatie een dag inkomsten hebben misgelopen. Een stormloop was het vandaag zeker niet. Al kan dat de komende dagen misschien nog veranderen. En dan is het natuurlijk wachten of er ook een compensatie komt. "Ik raad ook de mensen aan om aangifte te doen aan de rechtsbijstand van hun verzekeraar. Die zal dan de schade proberen te verhalen op de aansprakelijke partij. Wie dat zal zijn, zal nog moeten vastgelegd worden na het onderzoek van wat er precies gebeurd is", zegt burgemeester Bart Halewyck.