Nog tot het einde van de maand is op de Broelkaai in Kortrijk een gigantisch varken te bewonderen aan de verlaagde Leieboorden.

Het gaat om een initiatief van het Europese burgerinitiatief van 170 dierenrechtenorganisaties en milieuverenigingen die zich bekommeren om het dierenwelzijn. Het initiatief, waar ook Gaia deel van uitmaakt neemt roept de Europese Commissie op om een einde te maken aan het gebruik van kooien in de veehouderij. Die zamelde op 12 maanden tijd in de Europese Unie meer dan 1,5 miljoen handtekeningen in. Het beeld 'Ode aan het varken' was eerder al in Brussel te zien.