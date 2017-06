Gigantische drugsvangst aan onze kust

Het gerecht is er in geslaagd om een miljoenendrugvangst te doen. In de dubbele wand van een schip hebben speurders anderhalve ton onversneden cocaïne gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van 225 miljoen euro.

Het gaat om de grootste drugsvangst in jaren aan onze kust. Vier verdachten, drie Nederlanders en een Oostendenaar, zijn aangehouden. Ze gebruiken een nieuwe techniek om met kleine vissersschepen, zoals de Bounty II, drugs te smokkelen uit Zuid-Amerika. De Bounty II is intussen afgeschreven en verkocht. Het vaartuig is niet meer in de visserij actief, maar wordt occasioneel nog gebruikt voor korte zeetrips, o.a. met hengelaars.

De vondst is het resultaat van samenwerking met Nederlandse en Britse autoriteiten. Een zware slag voor een internationale drugsbende. Drie Nederlanders en een Oostendenaar zijn aangehouden. Ze leefden op behoorlijk grote voet en reden onder meer met Ferrari’s.