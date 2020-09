Gigantische kraan voor restauratie Lakenhallen en Belfort Ieper

In Ieper is gestart met de opbouw van een gigantische kraan die nodig is voor de restauratiewerken aan het Belfort en de Lakenhallen. Er is een betonplaat gegoten waarop nu de kraan van 81 meter hoog wordt gemonteerd.

De kraan is nodig om onder meer de draak van de torenspits van het Belfort te halen. "Er wordt gestart met eerst de gulden draak af te nemen. Dan is het de bedoeling om de toren te demonteren," zegt Rik Remaut van Monument Vandekerckhove. "Ook omdat het restauratiewerken zijn met een maximaal herbruik van het materiaal. En dan worden ook de vier hoektorentjes gedemonteerd." De restauratie van de toren alleen al zal twee jaar duren.

Werk van lange adem

In november gaan de draak en de top van de Belforttoren er in hun geheel af en komt er een tijdelijk dak. Begin volgend jaar gaan dan de vier hoektorens er af. Volgende zomer volgt dan de eigenlijke restauratie van de toren die begin 2022 moet af zijn. Dan is nog maar de eerste fase klaar want dan volgt nog een jarenlange restauratie van de hallen zelf.

"We weten allemaal het verhaal van de Lakenhallen en het Belfort, de vernietiging ervan in '14," licht schepen van patrimonium Philip Bolle toe. Dan de heropbouw tot in '67 met het Nieuwwerk werd afgesloten. Ondertussen is het een wat oudere dame die een facelift nodig heeft. Dit is de trots van Ieper, dit maakt het in de wereld kenmerkend, hier moeten we zorg voor dragen."

Ook tentoontstelling

Ieper wil iedereen bij de restauratiewerken betrekken. In het Ypermuseum komt er alvast een tentoonstelling rond de draak. De restauratiewerken zullen ruim 15 miljoen euro kosten waarvan een kleine helft voor Ieper en de rest voor Vlaanderen.