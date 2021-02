Gijzeling Brugge: psychologische bijstand voor gevangenispersoneel

De gedetineerde eiste een helikopter en vroeg de vrijlating van zijn broer en vader. Na ruim drie uur gaf hij zich eindelijk over. De cipier raakte niet gewond, maar was in shock door het incident. Ze mag het ziekenhuis wel snel weer verlaten. De verdachte moet nu voor de onderzoeksrechter komen. ’t Is niet de eerste keer dat de man agressief is. Ook in de gevangenis van Hasselt viel hij cipiers aan.

Psychologische bijstand

Vanmorgen hebben de cipiers en de directie van de gevangenis overlegd. Het personeel krijgt psychologische bijstand van het Rode Kruis. Er is een nachtregime in de gevangenis en bezoek is momenteel niet toegelaten. Volgens de vakbonden heeft de gijzeling een enorme psychologische impact op het personeel.

