Gijzeling Milan (15): 2 verdachten opgepakt

Milan Derammelaere, een jongen van 15, stond vorige week vrijdag in zijn slaapkamer plots oog in oog met twee criminelen. Milans ouders hebben een bistro en de moeder heeft ook in hun woning een grote kinepraktijk. Daardoor konden de daders zo’n 8.000 euro buit maken.

Via hondenluik bevrijd

Milan vertelt ons vandaag hoe hij vrijdag alarm sloeg nadat twee inbrekers hem hadden gegijzeld in zijn eigen huis in de Beverenstraat in Deerlijk. Ze sloten hem op in het hok naast het terras, maar hij kon zichzelf via het hondenluik bevrijden en bij zijn grootvader alarm slaan. De politie heeft de vermoedelijke daders, die volgens Milan zo’n 18 jaar zijn, gisteravond opgepakt. “Ik ben heel opgelucht en blij. Ik zou graag nog eens hun gezicht zien en naar hen kijken. ik zou me beter voelen en er op een betere manier mee kunnen omgaan.” (lees verder onder de foto)

Milans ouders zijn onder de indruk van het politiewerk. Vader Luc Derammelaere: “We denken dat het mensen uit de buurt zijn. Het is onwaarschijnlijk hoe snel het kan gaan en dat er dus nu al arrestaties zijn. Chapeau.”

De twee verdachten moeten vandaag en morgen voor de onderzoeksrechter komen.

