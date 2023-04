Gijzeling Roeselare: man (53) opgepakt voor moordpoging

In de zaak van de gijzeling van vrijdagavond in Roeselare zal een 53-jarige man bij de onderzoeksrechter voorgeleid worden voor poging tot moord. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

De verdachte drong de woning van zijn ex-vriendin binnen.

Vrouw gewond

De feiten speelden zich vrijdagavond af in de Spoelstraat in Roeselare. Een 53-jarige man drong de woning van zijn ex-partner binnen. Tijdens het incident werden de huizen in de buurt uit voorzorg ontruimd door de politie van de zone Riho. In totaal werd een dertigtal mensen geëvacueerd. Uiteindelijk kon de verdachte rond 23 uur ingerekend worden.

Zaterdagochtend heeft de Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen aangekondigd dat de vijftiger zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

De man wordt niet enkel verdacht van woonstschennis met braak en van wederrechtelijke vrijheidsberoving, maar ook van poging tot moord op zijn ex-partner. De vrouw raakte bij de feiten gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

Bijl

Volgens de buren had de man een bijl bij zich. De schade aan de deur is duidelijk te zien. Vanmorgen was de politie bezig met het sporenonderzoek. Volgens de buren waren ook de zoon en dochter van het slachtoffer in het huis. De zoon kon vluchten en ook de dochter liet hij gaan.

