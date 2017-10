Gilles Coulier wint Jo Röpke Award 2017

De Award wordt uitgereikt door Knack Focus. "'Cargo' is een knap, beheerst gemaakt drama dat je de zeemanstragiek, en het zilte Noordzeewater, haast doet proeven. Stevige flemish noir van ’t zeetje", zegt Focus-filmjournalist Dave Mestdagh.

Opvallend: Coulier kwam de prijs niet zelf ophalen. Dat deed een van de hoofdrolspelers in de film, Sebastien Dewaele. Reden voor Couliers afwezigheid is de nominatie van Cargo op het London Film Festival. De film is daar genomineerd in de First features competition.