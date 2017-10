Gino Devogelaere wordt burgemeester in Anzegem

Het is zo goed als zeker dat Gino Devogelaere (Samen Eén) de nieuwe burgemeester van Anzegem wordt. Zijn partij is aan zet, zeggen de coalitiepartners.

Maar officieel hebben ze daarover nog niet samen gezeten. De politicus (62) is aannemer in landbouwwerken en volgt zo wellicht zijn overleden fractiegenoot Claude Van Marcke op. Als Devogelaere burgemeester wordt, kan hij niet meteen beginnen. Op de gemeenteraad van volgende maand moet Anja Desmet uit Vichte eerst de eed afleggen als nieuw raadslid voor Samen Eén. Want de gemeenteraad heeft nu een raadslid te kort na het wegvallen van Claude Van Marcke.