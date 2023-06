In Gistel is een nieuwe recreatiezone geopend waar vooral sportliefhebbers aan hun trekken komen. Het ligt net naast vrijetijdscentrum Zomerloos.

Het park bestaat uit verschillende zones. Er is een fitnesstoestel met daarnaast een omnisportkooi waar je bijvoorbeeld pannavoetbal kan spelen. Een skatepark is het pronkstuk van de zone. De stad Gistel investeerde ook in een kunstgrasveld dat iedereen kan gebruiken na reservatie. Rondom het park ligt een Finse looppiste. Het project heeft één miljoen euro gekost.