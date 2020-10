Gistel sluit zwembad definitief

30 juni 2021: dat is de laatse dag dag je kan gaan zwemmen in Gistel. De zwemkuip is in slechte staat, en ook de rest van het gebouw is toe aan onderhoud. Het dak moest al grondig vernieuwd worden, het buizensysteem is versleten en de centrale verwarming is hopeloos verouderd. Het kost de stad elk jaar 360.000 euro om het stedelijk zwembad open te houden en dat kan Gistel niet meer volhouden.

Na de sluiting vormt de stad het gebouw om tot ontmoetingscentrum, vergaderruimte en muziekschool. Het jeugdhuis verhuist naar de cafetaria. Een nieuw zwembad komt er niet, toch niet voor Gistel alleen. Voor scholen, verenigingen en particulieren gaat de stad een systeem opzetten om tegen voordelig tarief een zwembad in de buurt te kunnen gaan zwemmen.

Lees ook: