Gistelnaar deelde kinderporno met 529 contacten

Een 77-jarige man uit Gistel heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor bezit en verspreiding van kinderporno. Via een onlinenetwerk deelde G.H. de beelden met 529 contacten. Het openbaar ministerie vorderde een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

Internationaal onderzoek

Tijdens een internationaal onderzoek naar een Zwitserse verdachte stootten de speurders in oktober 2014 op een Belgisch IP-adres. Bij een huiszoeking in juni 2015 werden bij de Gistelnaar inderdaad duizenden bestanden met kinderporno aangetroffen. Ook bij een tweede huiszoeking in maart 2016 liep de verdachte tegen de lamp. G.H. werd door de onderzoeksrechter aangehouden, maar mocht na anderhalve maand voorhechtenis de gevangenis onder voorwaarden verlaten.

Grote hoeveelheden

"Het is een ernstige zaak, maar we mogen ons niet blindstaren op de aangetroffen hoeveelheden", pleitte meester Koen Stubbe. De advocaat legde uit dat zijn cliënt deel uitmaakte van een peer-to-peernetwerk, waardoor hij de beelden automatisch met een grote groep mensen deelde.

'Verdrongen ervaringen'

Jarenlang misbruik binnen zijn familie en door geestelijken zou de feiten getriggerd hebben. "Die verdrongen ervaringen zijn terug naar boven gekomen door de schandalen binnen de kerk. Hij heeft onder andere hulp gezocht bij de commissie-Adriaenssens, maar had het gevoel dat hij in de kou bleef staan." De verdediging stelde voor om de zeventiger voorwaarden op te leggen. De rechter doet op 9 januari uitspraak.