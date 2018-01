Die lag te slapen op de zolderverdieping, toen er op de gelijkvloerse verdieping brand was uitgebroken, daar is het restaurant van zijn vriendin gevestigd. De vrouw had de brand opgemerkt bij haar thuiskomst en kon haar twee zonen wakker maken die boven lagen te slapen, maar ze kon de burgemeester niet bereiken door de rookontwikkeling. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Wellicht is het vuur ontstaan door een defect aan de kerstverlichting.