Glaasje water uit toilet of douche graag

Drinken we met zijn allen straks gezuiverd water uit het toilet of uit de douche?

Het lijkt nog veraf, maar het is mogelijk. Dankzij een hoogtechnologische toepassing van het bedrijf Bosaq uit Zwijnaarde is het mogelijk om water te produceren uit het zogenaamd grijs water dat afkomstig is van de handwas of het keukenafvalwater. Ook het zogenaamde zwart water uit wc's kan perfect gezuiverd worden dankzij de voorzuivering met een plantensysteem.

Glaasje water of bier

In samenwerking met verschillende partners heeft restaurant Gust'eaux uit Kuurne een eigen waterzuiveringsinstallatie aangelegd. Via dat systeem kan het zijn afvalwateren zuiveren en omvormen tot heerlijk drinkwater: Lab'O. En bovendien heeft het restaurant ook een exclusief biertje: een tripel op basis van gezuiverd water.

Voor de opwerking van het afvalwater tot drinkwaterkwaliteit werkt Gust’eaux samen met Tuincreatie Wouter Igodt, BOSAQ, Vlakwa en Universiteit Gent-Campus Kortrijk.