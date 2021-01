Gladde wegen door sneeuw: gevaarlijk op E40 tussen Adinkerke en Nieuwpoort

In West-Vlaanderen is het zaterdag kort voor de middag beginnen sneeuwen . Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een glad wegdek op de E40- A18 vanaf Adinkerke tot Nieuwpoort. De linkerrijstrook is er versperd.

In Oostende lag kort voor de middag al een klein wit laagje en op veel andere plaatsen in West-Vlaanderen is het beginnen sneeuwen. De sneeuwzone trekt traag verder richting het oosten. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt dat het wegdek op de E40-A18 tussen Adinkerke en Nieuwpoort erg glad is. De linkerrijstrook is er versperd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) meldt dat de strooidiensten vrijdagnacht actief waren. Ze blijven ook zaterdag de hele dag paraat om sneeuw te ruimen en te strooien waar en wanneer nodig.

"Bij neerslag is gladheidsbestrijding niet evident gezien het preventief gestrooid strooizout kan wegspoelen", klinkt het. "Ook is het moeilijk te voorspellen wat de intensiteit van de winterse neerslag is. Dit alles maakt dat de strooidiensten van AWV voor een uitdagende dag staan."

In heel Vlaanderen staan 314 strooiwagens klaar om de gewest- en autosnelwegen te behandelen. Ook de fietspaden worden daarbij meegenomen. Het Agentschap Wegen en Verkeer gebruikte deze winter al 9.300 ton strooizout voor gladheidsbestrijding.