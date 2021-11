"Glasgow is niet klimaattop van laatste kans, maar beter nu ingrijpen dan later"

De klimaattop in Glasgow is niet de klimaattop van de laatste kans, zegt klimaatdocent Pieter Boussemaere van de VIVES-Hogeschool.

Maar hoe langer we wachten, hoe moeilijker en duurder het wordt om het tij te keren. Nog volgens Boussemaere staat West-Vlaanderen niet meteen aan de top als het gaat om hernieuwbare energie en al helemaal niet wat windmolens op land betreft. In onze provincie staan er 94 windmolens. Dat lijkt heel wat, maar Oost-Vlaanderen heeft er meer dan het dubbele op zijn grondgebied. Maar in West-Vlaanderen liggen de kaarten anders door de aanwezigheid van de luchthavens. "Dat is een gemiste kans. De E40 van Jabbeke naar De Panne is een ideale plek om windturbines te zetten die heel veel wind kunnen vangen omdat je vlak bij de zee zit," zegt hij.

Er zijn wel enkele uitschieters in West-Vlaanderen, steden en gemeenten die inzetten op windenergie met Brugge op kop, dankzij de haven in Zeebrugge. Dan volgen Ieper, Gistel en Roeselare en Izegem. Maar het is blijkbaar moeilijk om in West-Vlaanderen een draagvlak te vinden voor nieuwe windmolens.

Zonne-energie

Bij de zonnepanelen hangt het beeld af van de berekeningswijze. Als we kijken naar installaties per 1.000 inwoners, dan zijn Wingene, Lichtervelde en Pittem de koplopers. Maar volgens het vermogen per 1.000 inwoners steken Ardooie, Wielsbeke en Veurne er bovenuit. Peter Boussemaere: "Het zijn landelijke gebieden omdat je daar ook vaak grote schuren hebt van landbouwers, veel landbouwbedrijven waar je veel zonnepanelen kwijt kan. West-Vlaanderen zit op koers met zonne-energie, maar moet misschien toch wel een tandje bijsteken.

Maar het is geen doemscenario, ook al laat Glasgow uitschijnen dat het de top van de laatste kans is. Boussemaere: "We zeiden dat in 2009 ook, in 2015 ook en nu zeggen we dat opnieuw. Hoe sneller we ingrijpen en drastische maatregelen nemen, hoe sneller we de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur een halt kunnen toeroepen. En hoe langer we wachten, hoe hoger de rekening zal oplopen om dat te kunnen doen."