Glij door een virtuele wereld op de glijbaan in LAGO zwembad

In de paasvakantie kan je bij LAGO Brugge Olympia terecht voor een virtual reality-ervaring op de waterglijbaan. Met een speciale bril waan je je tijdens de rit in een virtuele wereld.

Wie nog niet weet wat gedaan in de paasvakantie, kan iets nieuws ontdekken in het LAGO zwembad in Brugge. Voor je in de glijbaan gaat, zet je een VR-bril op en kies je uit een van de drie werelden: de jungle, een sneeuwlandschap of de ruimte.

Aan de waterglijbaan zelf verandert niets, maar door de bril lijkt het alsof je door een nieuwe wereld glijdt. Bij de uitgang van de glijbaan schakelt het beeld uit en kan er weer veilig verder gezwommen worden. Per weekdag zijn er telkens twee momenten waarop de ervaring beschikbaar is.