Gloednieuw hoofdkantoor voor Alheembouw

Het gaat om een cilindrischvormig en transparant gebouw dat als hoofdkantoor zal fungeren. Het vorige pand wordt nu een opslagmagazijn. Behalve als hoofdkwartier zal het nieuwe kantoorgebouw ook gebruikt worden voor vergaderingen en meetings en daar kunnen externe organisaties terecht voor occasionele gelegenheden.

PPS

Alheembouw bestaat sinds 1970 en is een bouwbedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in diepvriesloodsen, hoogbouwmagazijnen, fabriekshallen en kantoren. De jongste jaren legt het bedrijf zich ook op de bouw van zorginstellingen en scholen toe via PPS-projecten. Alheembouw verschaft werk aan een 200-tal medewerkers uit de regio.