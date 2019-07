Gloednieuw Letterenfestival in kasteel Beauvoorde

Het kasteel Beauvoorde in Wulveringem pakt uit met een gloednieuw Letterenfestival. In het kasteel komt er ook een schrijversresidentie.

Het vijfdaagse Letterenfestival brengt naast proza en poëzie ook muziek en theater. Op de affiche vandaag ondermeer schrijver Erik Vlaminck die in de rol kruipt van briefschrijver Dikke. Chokri Ben Chikha zal met zijn theatergezelschap en performancegroep Action Zoo Humain in de kerk ‘Het monument van de Onbekende Vluchteling’ oprichten.

Donderdag staat in het teken van jeugdliteratuur met ondermeer Koen D’Haene uit Wevelgem die komt voorlezen uit eigen werk. Vrijdag wordt het kasteel omgetoverd tot een Poëziebordeel en zijn er intieme lezingen van ondermeer Sylvie Marie. Zaterdag is er een Kleinkunstmiddag met Jonas Winterland, ’t Klein Komitee en Folgazán. Zondag is er een boekenmarkt.