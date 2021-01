Gloednieuw schoolgebouw voor De Drie Beertjes

De huidige bouwblokken van GO! Basisschool De Drie Beertjes zijn meer dan 50 jaar oud. De aparte paviljoenen komen samen onder één dak en in de Parkstraat wordt tegen schooljaar 2022-2023 een moderne school gerealiseerd van zowat 1700 m². Een investering van zowat 3,5 miljoen euro. Directeur Tim Van Renterghem: "Inspelend op het pedagogisch project van onze school – met onder andere nadruk op ervaringsgericht leren en projectwerk – bouwen we vijf leefgroepunits waaronder een instructiezone, een parlement en een gedifferentieerde werkruimte. Daarnaast komen er ook een centraal gelegen atrium, een EHBO-lokaal, een teamlokaal en een turnzaal met kleedkamers."