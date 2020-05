Gloednieuw supermarktconcept opent in Kortrijk

Het nieuwe winkelconcept speelt in op de steeds evoluerende verwachtingen van de klant.

“Licht, ruimte, inspiratie via een uitgebreid assortiment van kwaliteitsvolle en gezonde producten, service en winkelcomfort zijn de kernwoorden van de nieuwe Delhaizesupermarkt Sint-Rochus” zegt Annelies Bekaert, directeur van supermarkt Sint-Rochus.

“Delhaize in de Loofstraat is een begrip in Kortrijk. Zo goed als elke Kortrijkzaan is er ooit al eens binnen geweest. De Oude Dame is nu helemaal opgefrist. Corona of niet. Ze is klaar om weer veel Kortrijkse gezinnen gelukkig te maken. Ik wens het Team Delhaize en alle medewerkers heel veel succes in hun vernieuwde werkplek." zegt Vincent Van Quickenborne, burgemeester Stad Kortrijk.

Meer dan 15.000 producten

Delhaize zet in op nieuwe diensten en producten, zoals een gloednieuwe aperocorner, huisbereid sushi en een saladbar.

In totaal werken er 54 medewerkers in het filiaal Sint-Rochus. Er is 2066 m² verkoop-oppervlakte met meer dan 15.000 producten, 6 kassa's en 6 quick-scans.