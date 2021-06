Gloednieuwe atletiekpiste op Wembley in gebruik genomen

De nieuwe atletiekpiste op de Wembley in Kortrijk wordt sinds vandaag in gebruik genomen. Atletiekclub Koninklijke Kortrijk Sport (KKS) organiseert vandaag zelf al een meeting om de piste feestelijk te openen.

De oplevering van de piste betekent ook de afronding van fase 1 van Masterplan Wembley, het plan waarmee de stad Kortrijk van SC Wembley dé sportsite van Noord-Kortrijk wil maken. De volgende fase is de uitbreiding en optimalisatie van het hoofdgebouw. Die fase werd ondertussen al in gang gestoken. Later wordt de tribune aan de atletiekpiste nog gerenoveerd, ook zal er een extra sportveld worden aangelegd.

Ten Noorden van de Leynvaalsstraat wordt verder nog een parking aangelegd en de aanleg van de fiets- en groenstructuur tussen de Moorseelsestraat en de Leynvaalsstraat valt ook onder dit masterplan. Die fiets- en groenstructuur is onderdeel van een groter geheel dat Bissegem op een veilige manier moet verbinden met het centrum van de stad. Garrincha werkt ondertussen naarstig verder om een padel- en petanqueclub te doen verrijzen naast de atletiekpiste. De bar die daar onderdeel van is moet het kloppend hart worden van de Wembley.

Investering van meer dan een miljoen euro

De werken vingen aan 28 september 2020. Met een geplande oplevering begin juni werd de piste net iets later opgeleverd dan voorzien. De werken lagen perfect op schema tot begin mei. Voor de aanleg van de kunststoftoplaag dient het echter droog weer te zijn en mei was een koude, natte maand. Ondertussen werd de toplaag aangelegd in goede omstandigheden waardoor de kwaliteit van de piste ideaal is. De aanleg van de piste zelf kostte €1.050.000, in de technieken werd nog eens €100.000 geïnvesteerd.

Best uitgeruste piste van België

Arne Vandendriessche, schepen van Sport, is tevreden dat de versleten piste nu al vernieuwd is. "Na dik 20 jaar was de piste tot op de draad versleten. Ik ben super tevreden dat we onze belofte om deze te vernieuwen vandaag al kunnen inlossen. De aanleg van de piste werd trouwens in nauw overleg gedaan met de club. Op deze manier zal KKS flink wat meer trainingscapaciteit hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van 6 naar 8 banen en de nieuwe hoogspringzone. Dit zal niet enkel de atleten ten goede komen, maar moet ook de Guldensporenmeeting naar een nog hoger niveau tillen."

De voorzitter van KKS, Pol Parmentier, spreekt zelfs van de best uitgeruste piste van België. "De oude piste dateerde nog van 1998 en was dus aan vervanging toe. Het eindresultaat is een magnifieke piste die één van de best uitgeruste zal zijn in België. Dankzij de samenwerking met de stad is de piste ook écht zoals we hem willen. De extra capaciteit op de piste zal ervoor zorgen dat onze club fors kan doorgroeien. Met onze nieuwe accommodaties willen we de laatste stap zetten van het Europese meetingcircuit naar het World meetingcircuit met onze Guldensporenmeeting. Ook willen we op korte termijn het Belgisch kampioenschap naar Kortrijk halen."