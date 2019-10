Gloednieuwe Porsche Carrera over de kop

Vanmiddag is een gloednieuwe Porsche 911 Carrera over de kop gegaan op de E40 tussen Veurne en Adinkerke. De dure wagen raakte zwaar beschadigd maar de chauffeur, een Brit, bleef ongedeerd.

Waarom de wagen slipte en tegen de vangrails belandde, is niet duidelijk. Het ongeval gebeurde op een nat wegdek. En er waren geen andere wagens bij betrokken. Wel is het zo dat een vriend van de man aan het meerijden was, ook met een Porsche. Hij stopte na het ongeval op de pechstrook.