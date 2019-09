Op enkele scholen in onze provincie was de eerste schooldag nog net iets spannender, omdat ze verhuisd zijn naar nieuwe gebouwen.

In Stasegem zijn ze bij de stedelijke basisschool Zuid het nieuwe jaar zelfs gestart in een gloednieuwe school. Na anderhalf jaar bouwen mochten ze vanmorgen het lint van de werf doorknippen. Binnen is er veel open ruimte, en dat is de bedoeling: de zowat 300 leerlingen en de leerkrachten moeten van elkaar kunnen leren.