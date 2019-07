De Amerikaanse zangeres heeft net een nieuw album uitgebracht en dat is helemaal anders dan haar wereldhits, die in ons collectief geheugen zitten, zoals “I will Survive”. “Testimony” is een gospel album. En ze mag dan 69 jaar zijn, haar stem heeft met de jaren niets aan kracht ingeboet. “Het is heel autobiografisch.

De liedjes gaan over mijn leven, mijn geloof en mijn ervaring met de liefde en genade van god. Ik zegt al 40 jaar aan mensen: “I will survive”. Dit album vertelt hen nu ook hoe.”