In Kortrijk is er Alcatraz en in Ieper is er Ieperfest. Het grootste underground hardcorefestival van Europa is toe aan zijn 25e editie en verwacht opnieuw 10.000 festivalgangers. Maar Ieperfest is niet alleen loeiharde muziek. Het festival heeft ook heel veel aandacht voor ecologie en duurzaamheid. Ieperfest heeft een sterke reputatie tot ver buiten de landsgrenzen. Het zag 25 jaar geleden het levenslicht met een optredentje in café De Vorte Vis in Ieper.