Gluren bij kunstzinnige buren

Dit weekend gooien kunstenaars opnieuw de deuren van hun atelier open voor het publiek dankzij “Buren bij Kunstenaars”. Twaalf steden en gemeenten namen na corona het heft in handen omdat kunstenaars al te lang op hun honger blijven zitten.

Zo’n 300 kunstenaars nemen deel aan het initiatief, waaronder beeldend kunstenaar Kris Van Gent. In zijn atelier in Kaster verricht hij zijn werk. Kris stortte zich op het beeldhouwen nadat hij in een korte tijd zijn broer en zijn vrouw verloor.

Kunstenaars zitten te lang op hun honger

Twaalf Zuid-West-Vlaamse steden en gemeenten organiseren zelf een regionale “Buren Bij Kunstenaar” omdat andere initiatieven door corona steeds maar uitgesteld worden en de kunstenaars al te lang op hun honger blijven zitten. Ook Kris Van Gent heeft het sociaal contact lang moeten missen. Daarom gooit hij dit weekend voor het eerst de deuren van zijn atelier op voor “Buren bij Kunstenaars”, samen met ongeveer 300 andere kunstenaars in alle disciplines.