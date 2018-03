De baas van café Bananas uit Waregem, die klanten stiekem filmde in het toilet en heel veel kinderporno bezat, blijft aangehouden.

"Mijn cliënt beseft dat hij het vertrouwen van veel mensen geschonden heeft. Hij zal zich psychisch laten begeleiden", zegt advocaat Maxime Van Winkel.

De man van 51 stond tot enkele dagen geleden nog zélf achter de toog. De Waregemnaar heeft bekend dat hij de vrouwelijke klanten van zijn danscafé begluurde via een videocamera in de toiletten. Bij zijn aanhouding is ook kinderporno gevonden, die hij verdeelde. De man bekende alle feiten.

Bekijk ook