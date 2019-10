Glurende cafébaas krijgt zes maanden effectief

De cafébaas uit Waregem, die zijn klanten in de toiletten stiekem filmde, is veroordeeld tot twee jaar cel waarvan zes maanden effectief. Daarnaast moet hij ook 8.000 boete betalen plus een beroepsverbod van 10 jaar om te werken met minderjarigen.

De cafébaas mag ook de eerste drie jaar niet naar Amerika emigreren waar hij een nieuwe vriendin heeft. De slachtoffers krijgen elk 750 euro schadevergoeding. De rechtbank acht de feiten bewezen, ook de verspreiding van kinderporno via het internet. De burgerlijke partijen zijn tevreden met de toch wel zware straf die vooral een maatschappelijk signaal moet geven.

"Uw narcistische gedrag"

Zijn advocaat had een opschorting van straf gevraagd, maar daar ging de rechtbank niet op in. "Uw voyeurisme was erg misplaatst", aldus de rechter. "Met uw narcistische gedrag hebt u de eerbaarheid van tal van dames geschonden. Velen van hen kende u persoonlijk. Daarom heb ik een strenge straf uitgesproken."

Verschillende vrouwen getuigden tijdens het proces dat de feiten een grote indruk op hen hadden nagelaten en dat ze nog altijd schrik hebben om naar een openbaar toilet te gaan.

Voyeurisme

De cafébaas was persoonlijk in de rechtbank aanwezig. De vijftiger werd in maart vorig jaar opgepakt voor voyeurisme. Hij maakte honderden stiekeme filmpjes op de vrouwentoiletten in zijn danscafé in Waregem. Op zijn computer werden ook grote hoeveelheden kinder- en dierenporno gevonden.

