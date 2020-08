GO Atheneum Diksmuide spreidt praktijklessen in tijd en ruimte

Zo'n 250 leerlingen gaan dinsdag weer aan de slag in het GO Atheneum Diksmuide. De school start in code geel.

Het lerarenteam heeft alle voorzorgen genomen om de praktijklessen slagerij en haarzorg te kunnen organiseren, maar heeft ook al een draaiboek klaar in geval de situatie toch naar code oranje zou evolueren. De school wil vooral de praktijklessen in tijd spreiden en in verscheidene praktijklokalen.

Circulatieplannen

In de hele school is eenrichtingsverkeer ingevoerd met aparte in- en uitgangen. Een 60-tal eerstejaars volgen dinsdag hun eerste praktijkles in het GO Atheneum Diksmuide. En het aantal inschrijvingen voor de opleiding slagerij stijgt, na enkele magere jaren. De leerlingen mogen per twee het praktijklokaal binnen: eerst handen wassen, omkleden, elke dag andere kleren, opnieuw handen ontsmetten en dan de volgende twee. Ook in de praktijkles worden ze gescheiden gehouden.

In de opleiding haartooi komen leerlingen fysiek in contact met hun modellen, hun klanten, zeg maar. En hier zijn de praktijklokalen aangepast om zoveel mogelijk de leerlingen van elkaar te scheiden. Morgen komt ook de preventieadviseur alles nog eens controleren. De directie en leerkrachten zijn een goot deel van de vakantie bezig geweest met het opmaken van draaiboeken en circulatieplannen en aanbrengen van markeringen.