GO! heeft begrip bij vragen over overname gemeentescholen in Knokke-Heist

De directie van de scholengroep Impact belooft dus dat ze het personeel van de gemeentescholen zal overnemen. De leerlingen van de Pluim blijven les krijgen in het gebouw waar ze nu zitten. Wie nu in het eerste leerjaar van Het Anker zit, kan zijn volledige lagere school daar uitdoen. Pas in september 2026 sluiten De Pluim en het Anker volledig aan bij het gemeenschapsonderwijs. Twee jaar later, in 2028, zullen de leerlingen van Het Anker verhuizen naar de nieuwe campus in Heist.

