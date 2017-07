In Gistel vond vandaag de jaarlijkse Godelieveprocessie plaats. De processie is begin van de week erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Een duizendtal figuranten beelden het leven uit van de heilige Godelieve.

De heilige die in de elfde eeuw leefde, wordt nu aanroepen voor keel- en oogziekten en is ook een toeverlaat bij echtelijke ruzies. De Godelieveprocessie staat voortaan op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Enkel culturele tradities die belangrijk zijn om door te geven aan de toekomstige generaties komen daar voor in aanmerking. De Godelieve processie is ruim 550 jaar oud en is belangrijk erfgoed.