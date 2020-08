Goed jaar voor appel- en perenteler uit Dentergem

2020 is een goed jaar voor de perenteelt in onze provincie.

Dat is gebleken tijdens een werkbezoek van federaal minister Nathalie Muylle uit Roeselare bij het fruitbedrijf Wolfcarius in Dentergem. Dat gebeurde op uitnodiging van Boerenbond.

Wolfcarius teelt elk jaar zo’n 5000 ton fruit, vooral jonagoldappelen en conferenceperen. De oogst ziet er goed uit. "De oogst van de conferenceperen is net gestart. We hebben een mooie oogst door het mooie weer. Daardoor is de oogst iets vroeger gestart dan anders. De kwaliteit ziet alles er goed uit. De appeloogst is iets minder in hoeveelheid door nachtvorst in april. De appelen hebben last van zonnebrand maar in mindere mate dan vorig jaar," zegt Christ Wolfcarius. Van hagelschade zijn de West-Vlaamse fruittelers gespaard gebleven.

Corona

Op de piek werken hier bijna 100 seizoensarbeiders, meestal uit het buitenland. Even dreigde corona roet in het eten te gooien, maar minister Muylle introduceerde de dubbele plukkaart, waardoor seizoensarbeiders 60 in plaats van de normale 30 dagen mogen werken. Minister Muylle: "Naast de helden van de zorg hebben zij de voorbije maanden de voedselvoorraad op peil gehouden. Ik wil hen bedanken en een hart onder de riem steken. Het is volop start van de pluk. Heel wat buitenlandse arbeidskrachten komen naar hier. Er zijn maatregelen om dit coronproof te doen op vlak van huisvesting. Maar ook op het vlak van testen, tijdelijke werkloosheid en de dubbele plukkaart".