Goed nieuws voor campings, kappers en dierenparken

Het overlegcomité buigt zich vandaag voor het eerst sinds lang over een beperkt pakket aan versoepelingen in de corona-maatregelen. Uitbaters van campings en vakantieparken kunnen maandag al heropstarten. Kappers en dierenparken over een dikke week.

Versoepeling vanaf maandag

De uitbaters van campings en vakantieparken zijn het eerst aan de beurt. Komende maandag 8 februari kunnen zij al opnieuw volk ontvangen. Onder meer voor de vele vakantieparken en campings aan de kust is dit goed nieuws, nu de krokusvakantie zich aandient. Even weg van huis, met respect voor de geldende coronamaatregelen, het kan dus weer in een vakantiepark. Zij zijn al gesloten sinds begin november. (Lees verder onder de foto)

Kappers en dierenparken vanaf 13 februari

Ook voor kappers en uitbaters van een dierenpark is het einde van de tunnel nu echt in zicht. De voorbije dagen werd tussen de lijnen al duidelijk dat ze een concreet perspectief zouden krijgen. Kappers mogen heropenen op zaterdag 13 februari. En ze krijgen geen tijdsbeperking. Experts wilden een tijdslimiet van 30 minuten plaatsen op een kapbeurt, maar die is niet weerhouden. Behandelingen door meer dan één werknemers bij één en dezelfde klant zijn ook toegestaan. De persoon die het haar wast van een klant is soms de andere dan de persoon die een brushing doet, bijvoorbeeld. Huisbezoeken blijven wel verboden. (Lees verder onder de foto)

Ook uitbaters van een dierenpark mogen bij de start van de krokusvakantie de deuren weer openen. Voor hen wordt het wellicht nog een erg nuttige week om het park weer helemaal klaar te krijgen voor een opening. Alvast bij dierenpark Zonnegloed in Westvleteren reageren ze opgetogen.

Contactberoepen vanaf 1 maart

Andere niet-medische contactberoepen zoals schoonheids- of massagesalons moeten nog iets langer geduld oefenen. Zij kunnen pas vanaf maandag 1 maart de deuren openen.

Vaccinatieverlof

Werknemers die zich tijdens de kantooruren moeten laten vaccineren, kunnen daar vaccinatieverlof voor krijgen. Dat zijn vakbonden en werkgevers overeen gekomen. En dat gedurende de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren.

