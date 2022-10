Goed nieuws voor de mobiliteit rond Waregem: "De Vlecht" aan het afrittencomplex is geopend

"De Vlecht", het vernieuwde af- en oprittencomplex bij de E 17 in Waregem, is sinds vrijdagochtend 9u geopend. Voor de mobiliteit moet dat een hele verbetering worden.

In februari startte een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van ‘De Vlecht’ in Waregem. Vandaag, 14 oktober, zijn de werken klaar en is het op- en afrittencomplex aan de E17 opnieuw opengesteld.

Innovatief complex

“Door te kiezen voor ‘De Vlecht’ op dit belangrijk knooppunt langs de E17, zorgen we dat autoverkeer op de afritten van de snelweg vlotter en veiliger kan verlopen”, aldus minister Lydia Peeters. “Dit innovatief ontwerp vermijdt files op de Expresweg en de E17 én vermindert conflicten. Door verkeersopstoppingen aan de verkeerslichten op de Expresweg stond je vaak aan te schuiven tijdens de spitsuren. Files op de afritten vanuit Kortrijk en Gent kwamen dan ook vaak voor, met gevaarlijke situaties op de snelweg als gevolg. Met ‘De Vlecht’ wordt het op- en afrittencomplex veiliger, efficiënter en vlotter ingericht.”

Belangrijk voor inwoners, pendelaars en transporteurs

“De opening van De Vlecht is een groot pluspunt voor Waregem en omstreken. Inwoners, pendelaars en transporteurs kunnen onze stad weer bereiken via de gekende weg én bovendien kan dit vanaf nu op een vlottere manier. We kunnen alleen maar blij zijn met dit project, het moet de verkeersafwikkeling rond de E17 een stuk eenvoudiger maken”, vertelt Philip Himpe, schepen van Verkeer en Mobiliteit in Waregem.

Einde aan fileproblemen

Het complex van de E17 in Waregem is nu op een slimme manier heringericht. Verkeer op de Expresweg wordt vóór de brug over de E17 naar de andere weghelft geleid. Achter de brug kruisen de twee rijrichtingen elkaar opnieuw, zodat iedereen weer op zijn weghelft rijdt. Met deze techniek komt autoverkeer dat de snelweg op wil rijden maar één verkeerslicht tegen in plaats van twee. Met behulp van wegmarkeringen, landschapselementen (bermen met beplanting, vangrails ...) en portieken met signalisatie en verkeerslichten wordt ervoor gezorgd dat weggebruikers probleemloos de Vlecht kunnen gebruiken.